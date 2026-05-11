Red Hot Chili Peppers продали права на свои хиты за 300 млн долларов

Легендарная группа Red Hot Chili Peppers продала частной компании права на свой каталог записей в рамках сделки, стоимость которой превышает 300 миллионов долларов. Hollywood Reporter уточняет, что рок-ансамбль таким образом присоединился к растущему списку звезд, монетизирующих свое наследие через продажу интеллектуальных прав.

Ранее о подобных сделках объявляли Бритни Спирс, получившая 200 миллионов долларов, Kiss и Pink Floyd, чьи каталоги оценили в 300 и 400 миллионов соответственно, а абсолютным рекордсменом стал The Weeknd, продавший права за впечатляющий 1 миллиард долларов. В отличие от многих коллег, Red Hot Chili Peppers остаются действующей и активно концертирующей группой, что делает их решение о продаже будущих отчислений стратегическим финансовым ходом, а не знаком завершения карьеры.

Примечательно, что новость о продаже каталога пришла спустя всего два месяца после громкого сольного релиза бас-гитариста группы Фли, который выпустил первую за сорок лет карьеры сольную пластинку, получившую положительные отзывы критиков. Эксперты отмечают, что продажа прав на песни не влияет на творческую активность коллектива и их право исполнять песни на концертах, однако все доходы от потокового вещания, лицензирования и использования хитов в кино и рекламе теперь будут поступать не музыкантам, а новым владельцам.

