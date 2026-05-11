«Эй, ребята!»: Макрон вышел из себя и накричал на аудиторию на саммите в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был прервать панельную дискуссию по культуре в рамках саммита «Африка вперед» в Найроби из-за шума в зале. Повысив голос, он обратился к аудитории и заявил, что вести диалог о культуре в таких условиях невозможно, особенно когда выступают вдохновленные люди.