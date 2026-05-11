«Эй, ребята!»: Макрон вышел из себя и накричал на аудиторию на саммите в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был прервать панельную дискуссию по культуре в рамках саммита «Африка вперед» в Найроби из-за шума в зале. Повысив голос, он обратился к аудитории и заявил, что вести диалог о культуре в таких условиях невозможно, особенно когда выступают вдохновленные люди.
— Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме, — передает слова главы государства РИА Новости.
Саммит «Африка вперед», организованный Францией и Кенией 11−12 мая, призван собрать лидеров африканских стран, представителей международных финансовых институтов, Африканского союза, Европейского союза, инвесторов и гражданского общества для обсуждения перспектив развития континента.
Другой случай произошел осенью 2025 года, когда один из солдат покинул сцену во время выступления Эммануэля Макрона, говорившего в этот момент о намерении ввести добровольную службу и расширить национальную армию.