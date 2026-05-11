Пять стран устроили бойкот Евровидению-2026 из-за участия Израиля

Пять европейских стран отказались транслировать «Евровидение-2026» на национальном телевидении в знак протеста против участия Израиля в конкурсе. Об этом информирует вещательная корпорация BBC.
На бойкот решились Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Несмотря на различия в формулировках, причины у всех государств схожи. Все они не желают видеть израильских артистов в конкурсе. Часть бойкотирующих обвиняет еврейские власти в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа. Другие апеллируют к принципу равенства участников.
«Страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, создает еще большую конкуренцию. Необходимо создать равные условия, потому что сейчас их нет», — заявил анонимный сотрудник одной из телекомпаний.
По мнению ряда вещателей, участие как Израиля, так и Украины ставит их в заведомо выигрышное положение по сравнению с остальными конкурсантами. Такой расклад, считают они, делает соревнование несправедливым и лишает конкурс объективности.
