После развода с Джиганом Самойлова арендует дом за 2 млн рублей в месяц

1 апреля Оксана Самойлова и Джиган развелись — супруги поставили точку в многолетней истории семейной жизни. Расставание прошло мирно: они не ссорились публично за имущество и не делили детей, но это скорее заслуга адвокатов пары. Ведь изначально оказалось, что у супругов есть брачный контракт и по нему все имущество отходит Оксане.
Джиган подписал документ, когда находится в очередном срыве и проходил лечение. Артист добился отмены этих кабальных условий.
В итоге имущество честно разделили между экс-супругами. Джиган получил загородный дом, но должен выплатить Оксане более 170 млн рублей.
Блогер с детьми переехала в съемную квартиру в Москва-Сити, но, судя по всему, быстро пресытилась городской жизнью.
Как стало известно Super.ru, май и весь летний сезон Самойлова вместе с детьми проведет в Подмосковье.
Она арендовала особняк в коттеджном поселке Millenium Park на Новой Риге. Ее соседями являются блогер Лерчек, семья певицы Ханны.
За дом ежемесячно блогер платит 1,8—2 млн рублей. В ее распоряжении особняк в 800 квадратных метров с шестью спальнями, отдельным гостевым домом и гаражом на две машины.
В доме много места и у всех есть отдельные спальни. Для отдыха предусмотрено спа-пространство с сауной и каминная зона со вторым светом. Особняк расположен на участке в 25 соток.