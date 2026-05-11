Венгрия собралась войти в еврозону и перейти на евро к 2030 году

Речь идёт о пяти финансово-экономических показателях, которые были закреплены ещё в 1992 году Маастрихтским договором. Среди них — уровень инфляции (не выше среднего показателя трёх самых стабильных стран ЕС более чем на 1,5%), дефицит бюджета (не более 3% ВВП), госдолг (не выше 60% от ВВП), долгосрочные ставки по кредитам и двухлетнее участие в механизме валютных курсов ERM II без резких колебаний национальной валюты.