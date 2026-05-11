В Калининградской области открыли новый сезон необычного подводного музея

Подводный парк был создан в 2023 году. Он разместился на территории бывшего янтарного карьера, который после завершения добычи природно заполнился водой. Сегодня на глубине от 11 до 21 метра можно увидеть элементы промышленного прошлого: ковш шагающего экскаватора, части гусеничной техники, фрагменты трубопроводного оборудования и другие объекты, ставшие экспонатами подводной экспозиции. Каждый из них сопровождается информационными метками, а на берегу установлены поясняющие стенды.