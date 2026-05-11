Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области открыли новый сезон необычного подводного музея

В Музее Мирового океана стартовал новый сезон подводного парка «Янтарный» — одного из самых необычных музейных проектов региона. Открытие приурочили к Водолазному воскресению и 144-й годовщине основания первой водолазной школы в России.

9

В Музее Мирового океана стартовал новый сезон подводного парка «Янтарный» — одного из самых необычных музейных проектов региона. Открытие приурочили к Водолазному воскресению и 144-й годовщине основания первой водолазной школы в России.

Торжественные мероприятия прошли сегодня в акватории Синявинского озера. Здесь состоялись показательные погружения водолазов, построение и выставка исторического снаряжения, подготовленная подразделением Дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Подводный парк был создан в 2023 году. Он разместился на территории бывшего янтарного карьера, который после завершения добычи природно заполнился водой. Сегодня на глубине от 11 до 21 метра можно увидеть элементы промышленного прошлого: ковш шагающего экскаватора, части гусеничной техники, фрагменты трубопроводного оборудования и другие объекты, ставшие экспонатами подводной экспозиции. Каждый из них сопровождается информационными метками, а на берегу установлены поясняющие стенды.

Ранее мы писали, что в Калининграде открыли выставку о флоте с гигантской янтарной моделью корабля.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше