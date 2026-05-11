Вратарь «Пари НН» Медведев наорал на болельщиков после поражения от ЦСКА

Ему не понравилось, что фанаты вывесили плакат с бывшим главным тренером клуба.

Источник: Время

Вратарь ФК «Пари НН» Никита Медведев наорал на болельщиков команды сразу после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу московских футболистов. Причем оба гола в ворота «Пари НН» были забиты в самой концовке встречи. Клуб по-прежнему находится в зоне прямого вылета из РПЛ.

Негодование Медведева вызвал плакат с фото бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. По словам голкипера, таким болельщикам не место на матчах команды.

Напомним, что недавно Шпилевского на посту главного тренера сменил Вадим Гаранин.

Напомним, что впереди у «Пари НН» остался матч против казанского «Рубина».