Проверки качества продукции начали в Ростовской области

Проверят молоко, мясо и рыбу: продукцию с донских прилавков отправят в лабораторию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовали проверки качества и безопасности товаров в торговых точках. В этом году в лабораториях проанализируют 300 образцов продукции. Об этом сообщил департамент потребительского рынка региона.

Особое внимание уделят молочным, мясным и рыбным товарам, салатам с заправками, а также продукции предприятий быстрого обслуживания. Образцы проверят по нескольким параметрам: оценят соответствие по физико химическим показателям и микробиологическим требованиям, проанализируют маркировку и сверят с техническими регламентами.

Департамент проводит подобные исследования уже 18 лет. Мероприятия нацелены на обеспечение безопасности и здоровья жителей региона.

— Это важный этап мероприятий по защите прав потребителей. В современном мире, где ассортимент продуктов постоянно расширяется, а технологии производства становятся все более сложными, контроль качества приобретает особое значение, — подчеркивают в департаменте.

