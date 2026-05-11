В Арсенале расскажут о живописи скандинавских стран на рубеже ХIХ-ХХ веков

Лекция Анны Познанской «На пути к импрессионизму: живопись скандинавских стран на рубеже ХIХ-ХХ веков» (12+) состоится в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Арсенал) 19 мая в 19:00, сообщают организаторы.
Событие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Вокруг импрессионизма» (0+): ведущие специалисты ГМИИ им. А. С. Пушкина знакомят нижегородцев с наиболее яркими аспектами этого направления в искусстве.
В конце ХIХ века творчеством импрессионистов заинтересовались художники скандинавских школ, устремившиеся в Париж, — карта европейского модернизма значительно расширилась. Осваивая приемы импрессионистической техники, они продолжали сохранять связь со своей национальной традицией. Это позволило им создать собственные версии импрессионизма.
Об этой странице истории искусства и ее героях расскажет Анна Познанская — куратор выставки «Вокруг импрессионизма», кандидат искусствоведения, заместитель заведующего отделом нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Лекция пройдет в киноконцертном зале Арсенала (левое крыло, 1-й этаж). Вход платный.
Напомним, экспозиция выставки «Вокруг импрессионизма» в Арсенале состоит из более чем 30 произведений живописи и скульптуры ведущих европейских мастеров-новаторов 1870—1910-х годов. Среди них — работы Эдуарда Мане и Клода Моне, Огюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя, Поля Сезанна и Поля Гогена. Выставка работает до 26 июля.