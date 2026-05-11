Названы дата и место прощания с актером Вячеславом Николаевым

Церемония прощания с заслуженным артистом России, бывшим актером Российского академического молодежного театра Вячеславом Николаевым пройдет 13 мая в морге Городской клинической больницы имени Боткина. Об этом сообщила вдова артиста.
— Церемония прощания начнется в 11:15. Похороны артиста пройдут на Городковском кладбище в Московской области, — передает ТАСС.
Николаев ушел из жизни 8 мая. Ему было 67 лет. Его фильмография насчитывает более 20 ролей в кино и сериалах, включая роль Иванова в сериале «Возвращение Мухтара».
Еще в 1989 году Николаев окончил Российский государственный институт сценических искусств, а затем устроился в театр «Сфера», где прослужил около 20 лет. После этого он прослужил два года в Театре сатиры, а в период с 2006 по 2018 год он выступал в РАМТе.