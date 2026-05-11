НАБУ обвинило экс-главу офиса Зеленского Ермака в отмывании 10 млн. долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) «на элитном строительстве под Киевом».
Одним из ее участников они назвали Андрея Ермака, бывшего главу офиса президента Украины. Ему предъявили обвинение в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Первым о следственных действиях в отношении Ермака сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает ТАСС.
Ермак считался одним из ключевых соратников Владимир Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента Украины. В ноябре 2025 года Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме».
Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявила о том, что новые данные, полученные от НАБУ, свидетельствуют о появлении «авторитарной сети мафиозного типа» в ближайшем окружении главы государства.