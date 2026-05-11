Индия экстренно возвращает золото из-за рубежа: виной всему пример России

Как сообщает The Times of India, процесс идет быстрыми темпами. Так, три года назад Индия хранила на своей территории менее половины своего золотого запаса — 38 процентов. Однако уже в марте 2026 года объем золотовалютных резервов, хранящихся в стране, вырос до 77 процентов от их общего числа. Известно, что за последние полгода (с октября 2025 года по март 2026) года Центробанк Индии вернул 104,2 тонны золота. Причем большую часть средств изъяли из хранилищ Британии и США.