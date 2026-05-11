Индия экстренно возвращает золото из-за рубежа: виной всему пример России

Индия спешно возвращает в страну зарубежные золотовалютные резервы. Об этом. Такое решение принял Резервный банк Индии (RBI), выполняющий функции центрального банка государства. Об этом пишет издание The Times of India.
По данным газеты, возвращением золота власти Индии решили закрыть сразу несколько важных вопросов. Во-первых, это снижение рисков внезапной заморозки золотовалютных резервов странами Запада. Во-вторых — меньше зависеть от доллара США. А кроме того — укрепить свои позиции на тот случай, если будет принято решение о создании платежной валюты стран БРИКС.
«Одним из основных мотивов для проведения Нью-Дели такой политики является заморозка российских суверенных активов странами Запада в 2022 году», — пишет издание.
Как сообщает The Times of India, процесс идет быстрыми темпами. Так, три года назад Индия хранила на своей территории менее половины своего золотого запаса — 38 процентов. Однако уже в марте 2026 года объем золотовалютных резервов, хранящихся в стране, вырос до 77 процентов от их общего числа. Известно, что за последние полгода (с октября 2025 года по март 2026) года Центробанк Индии вернул 104,2 тонны золота. Причем большую часть средств изъяли из хранилищ Британии и США.
Ранее KP.RU писал, что Евросоюз утвердил решение бессрочно заморозить российские активы в Европе на 210 миллиардов евро.
При этом сейчас стоимость золотых резервов России превышает $200 млрд.