Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оранжевый и желтый уровни опасности ввели в Ростовской области из-за погоды

Ненастье и пожароопасность: предупреждение о непогоде сохраняется на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Оранжевый и желтый уровни опасности ввели в Ростовской области из-за ухудшения погоды. Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

Штормовое предупреждение о дождях с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с сохранится до вечера 12 мая. При этом грозы и ветер также прогнозируют до 14 мая.

Также всем советуют быть осторожными во время тумана, он ожидается местами по области с 22 часов 11 мая до 9 утра 12 мая. Параллельно с этим до завтра будет действовать предупреждение о пожарной опасности.

Напомним, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду», оранжевый — «опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.