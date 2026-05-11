Reuters: Индия отказалась от поставок попавшего под санкции СПГ из России

Согласно данным журналистов, заместитель главы Министерства энергетики России Павел Сорокин в ходе визита в Индию 30 апреля получил уведомление об отказе Нью-Дели от приобретения сжиженного природного газа, находящегося под санкциями. Данное решение индийской стороны было объявлено на встречах с официальными лицами, в том числе с министром нефти Хардипом Сингхом Пури.
Это уже вторая встреча сторон за последние два месяца. Как сообщил один из источников, выгрузка сжиженного природного газа с российского завода, который находится под санкциями США, оказалась невозможной из-за позиции Индии. При этом именно Индия была указана как пункт назначения поставок в середине апреля.
Ранее Амин Нассер, возглавляющий саудовскую нефтяную корпорацию Saudi Aramco, сделал тревожное заявление в ходе телеконференции с инвесторами. По его словам, мир переживает самый масштабный энергетический кризис за всю историю наблюдений. Глава компании отметил, что шок начался ещё в первом квартале 2025 года и продолжает нарастать. При этом Saudi Aramco, как подчеркнул Нассер, демонстрирует высокую устойчивость в этих тяжелейших условиях. Он также заверил, что саудовская госкомпания способна достичь максимальной устойчивой добычи в 12 миллионов баррелей в сутки всего за три недели. Однако рынки всё равно лихорадит из-за внешних факторов, на которые Эр-Рияд повлиять не может.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.