Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году якобы согласилась «отдать Донбасс». Об этом заявила Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в разговоре с журналистом Такером Карлсоном.
— Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс, — добавила Мендель, не раскрывая источников своей информации.
Она пояснила, что Зеленский, как утверждается, согласился «отдать территорию» как способ завершения военного конфликта.
— А теперь он стоит перед многомиллионной аудиторией и говорит: «Я не могу отдать Донбасс». Видите, он непоследователен. Он все время меняет позиции, — сказала Мендель.
Недавно помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков вновь подчеркнул, что переговоры по урегулированию военного конфликта будут стоять на одном месте, пока Украина не выведет свою армию из Донбасса.
Сам Зеленский заявил о том, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса стал бы для страны стратегическим проигрышем.