Судно с хантавирусом покинуло порт испанского Тенерифе

Лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного хантавируса, покинул порт испанского острова Тенерифе. К этому моменту власти завершили эвакуацию почти всех пассажиров и членов экипажа. Об этом журналистам заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

«Миссия выполнена. Мы только что успешно завершили операцию… Судно, как вы сами можете видеть, только что вышло из порта», — сказала Гарсия.

Вспышку зафиксировали на нидерландском круизном лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения. Трое инфицированных погибли.

Испанские власти организовали поэтапную высадку людей после того, как судно пришвартовалось у Тенерифе. Порт выбрали вынужденно — погодные условия не позволили провести эвакуацию безопаснее в другом месте. Теперь лайнер продолжает путь в Нидерланды, где специалисты проведут полную дезинфекцию.