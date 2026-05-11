Инфекционная больница в Хмельницкой области сообщила о двух случаях хантавируса

В Хмельницкой области выявили два случая заражения хантавирусом. Об этом рассказала врач-инфекционист Виктория Бондарь. Ее слова передает украинское издание «Страна».
По словам специалиста, оба случая были зафиксированы в инфекционной больнице Хмельницкого в текущем году. Клиническая картина у пациентов заметно различалась. У одного из заболевших наблюдались признаки геморрагической лихорадки с поражением почек. У второго же было нарушение функции печени, высокая температура и кожные высыпания.
Несмотря на различие симптомов, оба случая протекали в умеренной форме. После курса стационарного лечения пациенты пошли на поправку и были успешно выписаны.
Ранее KP.RU сообщал, что хантавирус начал распространяться по миру. Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок заявлял, что данное заболевание популярно среди грызунов на территории Аргентины. Чаще эти случаи встречались в районе Анд.