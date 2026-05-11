Два самолета столкнулись в небе над Германией

Мотопланер и легкомоторный самолет столкнулись в небе над городом Хоккенхайм, расположенным в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Никто не пострадал. Об этом сообщила газета Badische Zeitung со ссылкой на местную полицию.
Ни пилоты обоих воздушных судов, ни пассажир не получили травм. Столкновение произошло на высоте примерно 800 метров. Оба летательных аппарата получили незначительные повреждения, и пилотам удалось успешно вернуться на свои аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и совершить безопасные посадки. Полиция начала расследование для установления причин произошедшего.
Ранее в Лос-Анджелесе одномоторный самолет Cessna, арендованный 70-летним пилотом, врезался в линии электропередачи и потерпел крушение. Мужчина выполнял фигуры высшего пилотажа над аэропортом Уайтман, но через 10 минут после взлета направил судно в сторону аэродрома и задел столбы.
Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Денвера в Лос-Анджелес, во время рейса столкнулся с метеоритом. На высоте около 11 тысяч метров у лайнера внезапно разбилось лобовое стекло.