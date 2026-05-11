Пивоваров: в "Динамо" в скором времени обсудят новый контракт Гусева

Гусеву 48 лет, он был утвержден главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, до этого он являлся исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Валерия Карпина в ноябре. В текущем сезоне «Динамо» дошло до финала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России, где уступило «Краснодару». В чемпионате страны бело-голубые за тур до конца занимают восьмое место с 42 очками.