В Донецке высадили 12 красных кленов в память о погибших мирных жителях ДНР

Также праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню Республики, организованные в рамках национального проекта «Молодежь и дети» прошли в Доме молодежи «30/09», где состоялись музыкальный концерт и презентация культур различных народов России. Кроме того, на бульваре Пушкина в центре Донецка Движение первых представило обновленную документальную выставку «20:14» и открыло новый блок — «20:22». Выставка «20:14» — региональный историко-документальный проект, фиксирующий ключевые события на территории Донбасса, начиная с 2014 года, и включает 32 стенда.