В Донецке высадили 12 красных кленов в память о погибших мирных жителях ДНР

ДОНЕЦК, 11 мая. /ТАСС/. Акция «Красный клен» стартовала в Донецке в День Донецкой Народной Республики, активисты высадили 12 красных кленов в память о погибших в ходе боевых действий мирных жителях республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики ДНР.
«В Донецке состоялась торжественная церемония открытия проекта “Красный клен” — инициативы, посвященной увековечению памяти мирных жителей, погибших в ходе военных событий на территории Донецкой Народной Республики. У памятника погибшим детям Донбасса молодежь с родителями и активисты молодежных организаций высадили первые 12 красных кленов в честь 12-летия ДНР. Каждое дерево будет сопровождаться QR-кодом, ведущим на материалы о трагических событиях, чтобы правда о преступлениях против мирного населения сохранилась навсегда», — говорится в сообщении.
Церемония собрала около 100 человек. В завершение акции участники почтили память погибших минутой молчания. Как отмечают организаторы, в перспективе — регулярные высадки красных кленов в городах, где были обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины: в Горловке, Ясиноватой, Иловайске, Дебальцево, Волновахе и Мариуполе. Проект поддержал глава ДНР Денис Пушилин.
Также праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню Республики, организованные в рамках национального проекта «Молодежь и дети» прошли в Доме молодежи «30/09», где состоялись музыкальный концерт и презентация культур различных народов России. Кроме того, на бульваре Пушкина в центре Донецка Движение первых представило обновленную документальную выставку «20:14» и открыло новый блок — «20:22». Выставка «20:14» — региональный историко-документальный проект, фиксирующий ключевые события на территории Донбасса, начиная с 2014 года, и включает 32 стенда.
11 мая Донецкая Народная Республика отмечает День республики, а также 12-ю годовщину проведения референдума 2014 года, на котором большинство голосовавших в бывших Донецкой и Луганской областях Украины высказались за самоопределение регионов. Поводом стало несогласие людей с политикой киевского режима, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота.