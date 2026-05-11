Путин сел за руль Aurus и прокатил свою школьную учительницу по Москве

Президент России Владимир Путин лично приехал за своей первой учительницей Верой Гуревич за рулем Aurus, чтобы отвезти ее на ужин в Кремль. Об этом в понедельник, 11 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вера Гуревич, приглашенная Владимиром Путиным на парад Победы 9 мая, уже провела культурную программу в Москве. Сегодняшний вечер был посвящен ужину с президентом в Кремле. Путин сам сел за руль, чтобы заехать за ней в гостиницу на Арбате.
— Президент сам приехал за рулем. Пока заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, жителем Сочи. Они поприветствовали друг друга, — передает слова официального представителя Кремля ТАСС.
Путин имеет более чем 50-летний водительский стаж и управлял различными автомобилями — от «Запорожца» и «Жигулей» до современных Lada и Aurus. Он самостоятельно передвигается за рулем по территории своих резиденций, иногда приглашая в качестве пассажиров зарубежных гостей.
Президент периодически отмечает успехи российской автомобильной промышленности. Так, летом 2024 года Путин посетил открытие участка северного обхода Твери, в ходе чего проехал за рулем машины Lada Aura черного цвета, высоко оценив ее характеристики. Спустя время глава государства в очередной раз вспомнил о поездке и снова похвалил модель.