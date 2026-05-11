В Беломорске открыли выставку "В тылу ковалась Победа: Карельский фронт"

Спектакль-читка и передвижная выставка были представлены в рамках проекта «Глубина памяти. Бункеры Беломорска». Он стал победителем первого конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив. Проект реализуется Фондом развития творческих индустрий и культурного туризма в партнерстве с Национальным музеем Карелии и его филиалом — музеем Карельского фронта в Беломорске. Он посвящен истории Карельского фронта, самого протяженного из всех фронтов Великой Отечественной войны. В центре внимания не только военные события, но и трудовые подвиги мирных жителей и повседневная реальность тех лет.