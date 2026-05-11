В Беломорске открыли выставку "В тылу ковалась Победа: Карельский фронт"

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 мая. /ТАСС/. Открытие передвижной выставки «В тылу ковалась Победа: Карельский фронт» состоялось в День Победы в музее Карельского фронта в Беломорске. Она рассказывает о вкладе северных регионов — роли их предприятий, госучреждений и заводов во время войны, сообщили ТАСС в Национальном музее Карелии.
«Передвижная выставка “В тылу ковалась Победа: Карельский фронт” познакомила посетителей с масштабным вкладом северных регионов в общую Победу, ролью предприятий, госучреждений, госпиталей, заводов и колхозов Карело-Финской ССР, Мурманской и Архангельской областей, Коми АССР в годы суровых испытаний. Особый акцент сделан на подвиге мирных жителей Карелии: их стойкости, самоотверженном труде и неоценимом вкладе в дело защиты Родины», — сообщили в музее.
В День Победы состоялись две авторские экскурсии по выставке научного сотрудника Национального музея Жения Парфенова. Всего 9 мая ее посетили более 350 человек.
В оформлении использовались материалы из фондов Национального музея Карелии и музея Карельского фронта, Национального архива Карелии и других учреждений культуры. Ценным дополнением стали поисковые находки периода Великой Отечественной войны, предоставленные участниками Карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений». Выставка будет работать в Беломорске до конца июля, после чего продолжит путешествие по районам республики.
Спектакль-читка.
Также в День Победы в Беломорске прошел спектакль-читка «Выпускники 1941», поставленный по сценарию, созданному в 2024 году в рамках проекта «Голос памяти». В основе постановки — документальные источники, архивные исследования и личные письма бойцов Карельского фронта.
«История выпускников Беломорской школы, чья жизнь изменилась 22 июня 1941 года, прозвучала со сцены особенно пронзительно. Письма, смоделированные на основе реальных документов, позволили зрителям услышать голоса молодых людей, ушедших на фронт, и прочувствовать драматизм эпохи через личные судьбы», — рассказали там.
На сцене музея Карельского фронта спектакль представили воспитанники творческой лаборатории «Театрум» Детского театрального центра Петрозаводска. Учителя в этой постановке озвучил писатель Олег Кожин.
Проект «Глубина памяти. Бункеры Беломорска».
Спектакль-читка и передвижная выставка были представлены в рамках проекта «Глубина памяти. Бункеры Беломорска». Он стал победителем первого конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив. Проект реализуется Фондом развития творческих индустрий и культурного туризма в партнерстве с Национальным музеем Карелии и его филиалом — музеем Карельского фронта в Беломорске. Он посвящен истории Карельского фронта, самого протяженного из всех фронтов Великой Отечественной войны. В центре внимания не только военные события, но и трудовые подвиги мирных жителей и повседневная реальность тех лет.