Пивоваров заявил, что "Зенит" поблагодарил его после победы над "Краснодаром"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров получал звонки с благодарностью из Санкт-Петербурга после победы бело-голубых над «Краснодаром» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Пивоваров рассказал журналистам.
Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.
«Были, — ответил Пивоваров на вопрос журналистов о том, получал ли он поздравительные звонки из Санкт-Петербурга. — Мы точно не думали о “Зените”. Мы думаем прежде всего о своих результатах. “Краснодар” не так давно нас лишил возможности побороться за трофей, драматичный матч в 2024 году».
7 мая «Динамо» в серии пенальти уступило «Краснодару» в матче за выход в суперфинал Фонбет — Кубка России. «Отомстили или нет — к футболистам, нужно спрашивать их, может, у них такая мотивация была. Хорошо, что сегодня победили. Ребята сегодня показали характер, показали, что могут биться с командами, которые борются за самые высокие места, уровень футбола и самоотдачи радует», — отметил Пивоваров.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка, и отстает от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем матче краснодарский клуб примет «Оренбург», «Зенит» в гостях встретится с «Ростовом», «Динамо» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». Все игры заключительного тура пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 мск. В случае равенства очков «Зенит» будет располагаться выше «Краснодара» по результатам личных встреч.