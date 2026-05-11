Путин спросил туриста о погоде в Сочи

Президент России в понедельник заехал в одну из гостиниц на Арбате, где остановилась приехавшая в Москву Вера Дмитриевна Гуревич — первая учительница Путина. Она по приглашению президента посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства в понедельник пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.