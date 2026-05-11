Путин спросил туриста о погоде в Сочи

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с жителем Сочи, приехавшим в Москву, и спросил его о погоде.
Президент России в понедельник заехал в одну из гостиниц на Арбате, где остановилась приехавшая в Москву Вера Дмитриевна Гуревич — первая учительница Путина. Она по приглашению президента посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства в понедельник пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.
На выходе из гостиницы они встретили одного из постояльцев с семьей. Президент пожал мужчине руку и они немного побеседовали. Путин поинтересовался, откуда они родом.
Оказалось, что семья приехала в Москву на машине из Сочи.
«Тепло?» — спросил Путин. «Там уезжали — холодно. Сюда приехали — опять холодно. Сейчас холодно, я считаю, 10−11 градусов», — рассказал мужчина.
Стоявшая рядом с президентом Вера Гуревич на это заметила, что «нам нигде не должно быть холодно, нам везде должно быть комфортно».
Путин поинтересовался у туристов, успели ли они уже посмотреть Москву.
Глава семейства отметил, что их семья приезжает в Москву уже три года, столица им очень нравится. На прощание Путин пожелал им всего хорошего и пожал мужчине руку.