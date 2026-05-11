BBC: пять стран бойкотировали «Евровидение» из-за Израиля

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения приняли решение не показывать «Евровидение-2026» на своих национальных телеканалах, присоединившись к ранее объявленному отказу направлять исполнителей на конкурс. Причиной стал допуск Израиля к участию в мероприятии, информирует вещательная корпорация BBC.
Уточняется, что мотивы у каждой из стран были разными, однако все они прямо или косвенно касались еврейского государства. Участники бойкота обвиняют Израиль в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа. В свою очередь, телевизионные компании считают, что участие Израиля и Украины создает неравные стартовые возможности по сравнению с остальными конкурсантами.
«Страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, создает еще большую конкуренцию. Необходимо создать равные условия, потому что сейчас их нет», — заявил BBC неназванный высокопоставленный сотрудник одной из телекомпаний.
В декабре 2025 года указанные пять стран уже объявили, что не будут выдвигать своих участников на «Евровидение-2026» именно из-за того, что Израиль получил право на участие. Этот бойкот стал самым масштабным за всю 70-летнюю историю вокального конкурса.