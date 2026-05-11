США предупредили об угрозе экспорту G7 на $650 млрд из-за Китая

По оценке аналитиков, развитые экономики сталкиваются с риском долгосрочного снижения конкурентоспособности промышленности на фоне расширения китайской индустриальной политики. Наибольшие риски, по данным доклада, затрагивают автомобильную отрасль, машиностроение и химическую промышленность. Так, к 2030 году под угрозой могут оказаться до $650 млрд промышленного экспорта стран G7 — это около 12% всего производственного экспорта государств «Группы семи».