Лукашенко заявил, что без наземной операции выиграть войну невозможно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 11 мая, заявил о том, что современные конфликты наглядно демонстрируют невозможность победы без наличия у солдат фундаментального оружия и надлежащей подготовки.
— Без наземной операции никуда. Ну, а наземная операция — это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое нужно для ведения боя на земле, — отметил Лукашенко.
Президент также отметил, что в начале года по его поручению была проведена комплексная проверка вооруженных сил, целью которой было оценить готовность белорусской армии к действиям в случае агрессии против республики, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Лукашенко в рамках совещания по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных сил Белоруссии заявил, что республика не хочет войны, но готовится к ней.