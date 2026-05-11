Тюкавин обменял бы гол в матче с "Краснодаром" в РПЛ на мяч в кубке

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин обменял бы гол в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» на забитый пенальти в послематчевой серии во встрече команд в Фонбет — Кубке России. Об этом Тюкавин рассказал журналистам.
«Динамо» в финале «пути РПЛ» Кубка России проиграло «Краснодару» в серии пенальти, Тюкавин не забил один из 11-метровых. В понедельник «Динамо» обыграло «Краснодар» в матче чемпионата России со счетом 2:1.
«Отомстили за кубок и 2024-й (в конце сезона-2023/24 “Динамо” проиграло “Краснодару” в последнем туре и упустило возможность стать чемпионом России — прим. ТАСС)? Если вы подобрали это слово, значит, так могу сказать. По-спортивному, по-мужски хотелось отомстить, хорошо, что получилось. Но сегодняшний гол обменял бы на гол с пенальти в кубке», — сказал Тюкавин.
«Хорошо складывалась игра, не могу сказать, что прям что-то не получалось. В первом тайме аккуратничали, второй тайм был за нами, после гола дожимали, получилось на последней минуте забить. Рады за Ваню Сергеева, в день рождения забил», — добавил форвард.