Пивоваров оценил завершающийся сезон для "Динамо"

Генеральный директор клуба считает, что команда выступила ниже амбиций и ожиданий.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Оценка подходящего к концу сезона-2025/26 для московского футбольного клуба «Динамо» не очень позитивная. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Бело-голубые дошли до финала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России, где проиграли «Краснодару» в двух матчах. В чемпионате команда за тур до конца турнира занимает восьмое место.

«Давайте последний матч сыграем, чтобы полностью оценить. В Кубке России не дошли до суперфинала, не решили задачу. В чемпионате выступили значительно ниже амбиций и ожиданий. Оценка не очень позитивная на данный момент. Но есть еще последний матч», — сказал Пивоваров.