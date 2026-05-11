В Заполярье открыли первую профессиональную смену "Медиа маяк"

Новые навыки смогут получить 60 воспитанников школьных медиацентров.

МУРМАНСК, 11 мая. /ТАСС/. Первая профессиональная смена «Медиа маяк» открылась в центре «На Севере — жить!» в Мурманской области. Новые навыки смогут получить 60 воспитанников школьных медиацентров, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«В центре “На Севере — жить!” открылась первая профессиональная смена “Медиа маяк”. За 6 дней 60 воспитанников школьных медиацентров из Мурманска, Кольского округа, Апатитов, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск получат навыки, важные для медиаиндустрии в сферах журналистики, блогинга, операторского и сценического мастерства, информационной безопасности», — сказано в сообщении.

Наставниками на смене выступят более 20 экспертов федерального и регионального уровня — это действующие журналисты, медиапродюсеры, блогеры. Запланировано участие артистов и представителей шоу-бизнеса. В финале команды должны будут защитить 10 медиапроектов. Эксперты продолжат сопровождать ребят в их реализации. Лучшие материалы выйдут в региональных СМИ, добавили в правительстве.

Смена проводится под эгидой Министерства информационной политики Мурманской области и Движения первых.