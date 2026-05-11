Жирков: в "Динамо" говорили игрокам о возможности реванша за поражение в кубке

Бело-голубые обыграли "Краснодар" в матче чемпионата России, а на прошлой неделе уступили в финале "пути РПЛ" кубка страны.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Тренеры московского «Динамо» указывали своим футболистам на возможность реванша в матче Мир — Российской премьер-лиги с «Краснодаром» за поражение в Фонбет — Кубке России. Об этом журналистам рассказал тренер «Динамо» Юрий Жирков.

«Динамо» обыграло «Краснодар» в 29-м туре РПЛ со счетом 2:1. На прошлой неделе москвичи в серии пенальти уступили «Краснодару» в ответной игре финала «пути РПЛ» кубка страны.

«Мы говорили игрокам про реванш, учитывая обидное поражение в кубке, мы должны были переломить эту серию неудачных игр, и она прервалась. Посыл таков, что мы можем достойно играть со всеми лидерами чемпионата. Домашняя последняя игра была для нашей команды знаковой», — сказал Жирков.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев был удален со скамейки запасных в конце игры за вторую желтую карточку. «Не видел, за что его удалили», — прокомментировал этот момент Жирков.

Тренер бело-голубых ответил на вопрос о причинах замены автора одного из голов Константина Тюкавина. «Он сам попросил замену, Данил Глебов получил какое-то повреждение», — сказал он.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» 17 мая в гостях сыграет с калининградской «Балтикой».