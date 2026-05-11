Бывшему главе офиса Зеленского предъявили обвинение: Помог похитить 460 млн гривен

Бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака официально обвинили в легализации 460 млн гривен. Такие обвинения ему предъявили ациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Об этом оба ведомства проинформировали в своих Telegram-каналах.
«НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн — прим. ТАСС) в элитном строительстве под Киевом. Обвинение предъявлено одному из ее участников — бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского», — гласит опубликованное антикоррупционными ведомствами сообщение.
Известно, что обвинение бывшему сподвижнику Зеленского предъявили по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет за «легализацию имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере», а также конфискацию имущества.
Ранее KP.RU писал, что НАБУ ведет следственную работу с Ермаком, которого задержали на дороге. Тогда сообщалось, что экс-чиновнику могут выдать подозрение.
Напомним, в ноябре 2025 года на Украине разразился громкий коррупционный скандал, получивший название «операция Мидас» или «дело Миндича». НАБУ разоблачило преступную организацию, действовавшую в энергетическом секторе, в первую очередь в государственной компании «Энергоатом». Главные фигуранты дела — бизнесмен Миндич и бывший глава Офиса Зеленского Ермак.