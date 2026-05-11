На "ВТБ-Арене" объявили эвакуацию после матча "Динамо" — "Краснодар"

Система оповещения сработала спустя около 50 минут после окончания встречи.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Система оповещения об эвакуации была включена на «ВТБ-Арене» после матча 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Внимание, чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — говорится в оповещении на арене.

По информации ТАСС, система была включена после телефонного сообщения о заложенной бомбе. На арене работали кинологи, информация о минировании не подтвердилась.

В понедельник «Динамо» дома со счетом 2:1 обыграло «Краснодар». Система оповещения сработала спустя около 50 минут после окончания игры.