Швеция конфискует задержанный два месяца назад за «бродяжничество» в Балтийском море сухогруз

Экипаж, большую часть которого составляют россияне, отправят по домам.

Источник: Клопс.ru

Власти Швеции приняли решение конфисковать сухогруз Caffa, задержанный в начале марта в Балтийском море по подозрению в мореходстве без страховки и гражданства. 10 из 11 членов экипажа — россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию королевства в понедельник, 11 мая.

«Судно пришвартовано в порту Треллеборга и останется под арестом до завершения судебного процесса. Береговая охрана окажет помощь и возьмёт на себя ответственность за экипаж по прибытии судна в порт, поскольку члены экипажа являются гражданами стран, не входящих в Шенгенскую зону, поэтому существует план действий в этой ситуации», — говорится в сообщении полиции.

Судно шло из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи.