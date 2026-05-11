У мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы слюны и волос

Адвокат обвиняемого по делу о взятке мэра Уфы заявил, что обвиняемый не признает своей вины.

Источник: Комсомольская правда

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Перед этим сотрудники правоохранительных органов принудительно взяли у него биоматериал — образцы волос и слюны. Об этом сообщил адвокат мэра Марат Самойлов для РИА Новости.

«У него принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей», — сказала защита Мавлиева.

Уточняется, что подзащитный обратился в СКР, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой дать оценку законности действий местных следователей, ведущих против него дело. Помимо этого, в жалобе подчеркивается, что свою вину чиновник не признает.

KP.RU 28 апреля писал, что Мавлиева задержали по подозрению в коррупции. По информации правоохранителей, чиновника уличили в превышении полномочий и вымогательстве взятки. Следствие полагало, что он организовал схему по незаконной передаче себе земли санатория площадью более 1300 кв. м. стоимостью свыше 13 млнрублей.

6 мая мэра Уфы выпустили из СИЗО под домашний арест до 28 июня.