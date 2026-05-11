У Мусаева нет претензий к игрокам после поражения от "Динамо" в РПЛ

"Краснодар" проиграл со счетом 1:2.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что у него нет претензий ни к одному из футболистов после поражения от московского «Динамо» в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

«Краснодар» уступил «Динамо» в Москве в 29-м туре РПЛ со счетом 1:2. Перед последним туром краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от петербургского «Зенита» на два очка.

«Тяжело говорить после такого матча. Ошибка в средней части поля в ситуации с первым пропущенным голом, упустили игрока, который сделал прострел. Во втором голе мы поторопились с длинной передачей, команда не была еще скомпонована, и длинный пас разорвал команду. Думаю, мы проиграли не из-за судейства, ни к одному из игроков у меня нет претензий», — сказал Мусаев.

Главный тренер «Краснодара» рассказал о причинах замены капитана команды Эдуарда Сперцяна. «У него есть проблемы со спиной. Решили оставить всех тех, кто мог бороться. Здесь трудно говорить о справедливости результата, надо разобраться в пропущенных мячах. Нельзя доводить до таких моментов, когда играем, по сути, чемпионский матч», — отметил он.

Мусаев ответил на вопрос о том, почему «Краснодар» не сумел усилиться в зимнее трансферное окно. «Не хотелось бы выносить на публику недовольство составом. Мы шли первыми весь сезон, а потом мы проиграли один матч, и началось бы недовольство?» — сказал он.

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» 17 мая примет «Оренбург».

