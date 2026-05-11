Экс-глава офиса Зеленского Ермак отказался комментировать обвинения против него

Бывший глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать предъявленные ему обвинения.

В понедельник, 11 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

— Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я предоставлю комментарий, — цитирует его украинский телеканал «Общественное», передает РИА Новости.

Ермак считался одним из ключевых соратников Владимира Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента Украины. В ноябре прошлого года украинский лидер сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме».

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, ранее заявила о том, что новые данные, полученные от Национального антикоррупционного бюро Украины, свидетельствуют о появлении «авторитарной сети мафиозного типа» в ближайшем окружении главы государства.