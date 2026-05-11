Умер Вадим Александров, актер сериалов "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки"

Умер Вадим Александров, заслуженный артист России. Актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» скончался 8 мая на 88-м году. Об этом сообщает Voice.
Александров получил образование в училище имени Щепкина, после чего служил в Центральном детском театре. Позже он вошел в труппу Театра-студии под руководством Олега Табакова.
Кинокарьера артиста началась в 1967 году. За годы работы Александров снялся в известных советских картинах — «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж» и «Однажды, двадцать лет спустя».
