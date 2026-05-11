Сперцян: у футболистов "Краснодара" сохраняется надежда на чемпионство в РПЛ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Футболистам «Краснодара» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» не хватило удачи, надежда на победу в турнире сохраняется. Такое мнение журналистам высказал полузащитник и капитан краснодарцев Эдуард Сперцян.
Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар» в гостях уступил «Динамо» со счетом 1:2. Краснодарская команда упустила возможность вернуться на первое место в таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка за тур до окончания турнира.
«Удача была не на нашей стороне. Только это помешало, нужно было реализовывать моменты. Знал о рекорде [по количеству голевых передач за сезон], но вроде бы только сравнялся, конечно, важный момент, чтобы помогать команде во всем, но расстроены, что не выиграли. Конечно, надежда есть, будем делать все возможное, осталось выиграть у “Оренбурга”, и будем готовиться к суперфиналу Кубка России», — сказал Сперцян.
В следующем матче краснодарский клуб примет «Оренбург», «Зенит» в гостях встретится с «Ростовом». Все игры заключительного тура пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 мск. В случае равенства очков «Зенит» будет располагаться выше «Краснодара» по результатам личных встреч.