Сперцян: у футболистов "Краснодара" сохраняется надежда на чемпионство в РПЛ

«Удача была не на нашей стороне. Только это помешало, нужно было реализовывать моменты. Знал о рекорде [по количеству голевых передач за сезон], но вроде бы только сравнялся, конечно, важный момент, чтобы помогать команде во всем, но расстроены, что не выиграли. Конечно, надежда есть, будем делать все возможное, осталось выиграть у “Оренбурга”, и будем готовиться к суперфиналу Кубка России», — сказал Сперцян.