Нижегородских предпринимателей обучат работе с системой «Честный знак»

В Нижнем Новгороде организуют обучающий семинар, посвященный вопросам обязательной маркировки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на министра промышленности Максима Черкасова. Глава ведомства отметил, что в регионе уже около 70 тысяч участников используют систему «Честный знак», и для них выстроено комплексное консультационное сопровождение.
На мероприятии эксперты разберут алгоритмы маркировки, требования к упаковке и правила прохождения товаров через границу. Предпринимателям объяснят, как избежать распространенных ошибок и соблюсти нормы законодательства. После основной части программы запланирована консультационная сессия, где участники смогут задать индивидуальные вопросы представителям профильных ведомств.
Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия юридическим лицам и ИП необходимо заранее зарегистрироваться на портале «Мой бизнес».
