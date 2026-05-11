Нижегородских предпринимателей обучат работе с системой «Честный знак»

Бесплатный семинар для производителей и импортеров пройдет 26 мая в технопарке «Анкудиновка» при поддержке регионального Минпрома.

В Нижнем Новгороде организуют обучающий семинар, посвященный вопросам обязательной маркировки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на министра промышленности Максима Черкасова. Глава ведомства отметил, что в регионе уже около 70 тысяч участников используют систему «Честный знак», и для них выстроено комплексное консультационное сопровождение.

На мероприятии эксперты разберут алгоритмы маркировки, требования к упаковке и правила прохождения товаров через границу. Предпринимателям объяснят, как избежать распространенных ошибок и соблюсти нормы законодательства. После основной части программы запланирована консультационная сессия, где участники смогут задать индивидуальные вопросы представителям профильных ведомств.

Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия юридическим лицам и ИП необходимо заранее зарегистрироваться на портале «Мой бизнес».

Ранее сообщалось, что в Выксе и Кулебаках запускают обновленную программу для предпринимателей.