Солдатам Вооружённых сил Украины каждую зиму ампутируют обмороженные конечности, заявил бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Она уточнила, что это связано с одеждой плохого качества. По словам Мендель, эту военную форму солдатам украинских войск выдаёт командование.
«Их отправляют в плохой униформе и им ампутируют пальцы и конечности из-за обморожения каждый год», — сказала она в интервью журналисту из США Такеру Карлсону.
Мендель отметила, что украинцы собирают деньги на покупку формы, несмотря на всю помощь, которую Украина получает от стран Запада.
