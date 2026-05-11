В Белом доме почти полностью отказались от помощи Киеву: там нацелены на контакты с РФ

Американская администрация при Дональда Трампе урезала украинскую помощь на 99%. Кроме этого, Белый дом одновременно пытался улучшить отношения с Россией, пишет The New York Times.
Издание уточняет, что отношения Киева и Вашингтона портились постепенно, причем Украина сталкивалась с неудачами и унижениями.
The New York Times напоминает, что через месяц после вступления в должность президента Трамп вместе со своим окружением унизил Владимира Зеленского на встрече в Белом доме.
Как отмечает газета, на фоне значительного урезания поддержки Украины Вашингтон параллельно пытался добиться расположения со стороны России.
Разлад во взаимоотношениях между Трампом и киевским главарем назревал давно. При этом накануне президент США вспомнил скандальную встречу в Белом доме 28 февраля 2025. Трамп признался, что тогда Зеленский вел себя агрессивно.