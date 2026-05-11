Скончался актер из «Экипажа» и «Папиных дочек» Вадим Александров

Умер заслуженный артист РФ Вадим Александров, знакомый многим зрителям по ролям в фильме-катастрофе «Экипаж» и сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки». Ему было 87 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».
Судя по карточке, артиста не стало еще 8 мая. Причины смерти не называются.
Александров окончил училище имени Щепкина в 1962 году, после работал в ЦДТ. Также он состоял в труппе Театра-студии под руководством Олега Табакова.
За свою карьеру актер снялся почти в 150 проектах. Среди его работ — роли в лентах «Кин-дза-дза!», «Усатый нянь», «Берегите мужчин!», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Женщина, которая поет». Помимо театра и кино, он озвучивал фильмы и сериалы.