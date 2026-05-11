Художницу родом из России убили в ее доме в Финляндии

В финском городе Котка убили художницу родом из РФ. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщило издание Ilta-Sanomat.
Полиция уточнила, что убийство произошло в ночь на 10 мая. Подозреваемый задержан, его допросили.
По данным правоохранителей, жертва и подозреваемый состояли в отношениях.
— На двери одной из квартир в районе Кархувуори появилась полицейская лента. Там проживали писатель в возрасте около 50 лет и его супруга, художница и преподавательница, — сказано в статье.
Отмечается, что пара поженилась весной 2012 года. Покойная женщина указала в своем профиле в соцсети, что она родом из России. Она изучала прикладные науки в Финляндии и около трех лет работала в учебном заведении в Коуволе.
