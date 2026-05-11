Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны дата и место прощания с правнучкой Владимира Ленина

Церемония прощания с Еленой Ульяновой, правнучкой Владимира Ленина, назначена на 13 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Горки Ленинские».

Отпевание пройдёт в 13:00 в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. После этого состоится прощание в Митинском крематории. Начало церемонии запланировано на 14:40.

Напомним, Елена Ульянова скончалась 8 мая. Ей было 47 лет. Причиной смерти стало острое инфекционное заболевание, о том, с каким именно недугом боролись врачи, не уточняется. Ульянова родилась в Москве в 1978 году. В начале 90-х она училась за границей: во Франции и США. После этого вернулась в Россию, где присоединилась к КПРФ и активно участвовала в общественной жизни.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше