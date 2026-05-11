В РФ могут перестать отключать горячую воду летом: в ГД назвали сроки

Практика летнего отключения горячего водоснабжения в новостройках и крупных городах РФ может исчезнуть в ближайшие 5−7 лет. Общероссийский план к 2035 году — вдвое уменьшить продолжительность ежегодных отключений. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По словам парламентария, стандартный срок отключения горячей воды в большинстве регионов — до 14 дней. Но крупные города и регионы, модернизирующие сети, уже сократили его до 10 дней.
«Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70−80% изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции. Однако локально, в новостройках и городах-миллионниках, первые зоны без летних отключений появятся уже через 5−7 лет», — сказал депутат для ТАСС.
По словам Кошелева, в новых районах с автономными котельными и двухконтурными сетями отключать горячую воду летом больше не требуется — профилактику можно делать ночью или используя байпасы. Депутат добавил, что страна придет к жизни без летних отключений, но не сразу.
