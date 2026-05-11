НАБУ опубликовало новую часть аудиозаписей по делу Миндича: речь идет об отмывании 460 млн гривен

НАБУ обнародовало новую часть аудиозаписей по делу Миндича.

Источник: Комсомольская правда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новые аудиозаписи по делу «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича. Согласно материалам, экс-глава офиса киевского главаря Андрей Ермак обозначен как «R2». Соответствующие материалы опубликованы на YouTube-канале ведомства.

«В июне 2020 года “Че Гевара” (бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов) привлек к строительству “Династии” “Карлсона” (Миндича)… К проекту “Династия” привлекли еще одного участника — R2 -— по версии следствия, руководитель офиса Зеленского», — сказал руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов.

Он отметил, что участники проекта «Династия» планировали построить в Козине под Киевом четыре частные резиденции для постоянного проживания. Стоимость одной такой резиденции составляла примерно 2 млн долларов.

Ершов также сообщил, что участники проекта «Династия» при строительстве элитных домов отмыли свыше 460 млн гривен — это порядка 10,4 млн долларов.

Накануне экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку НАБУ предъявило обвинение в легализации 460 млн гривен.

Как сообщил KP.RU, в Киеве следователи проводят обыски по месту жительства Ермака, он задержан. В каких крупных хищениях обвиняют бывшего главу Офиса Зеленского — читайте тут.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
