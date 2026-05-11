НАБУ опубликовало новую часть аудиозаписей по делу Миндича: речь идет об отмывании 460 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новые аудиозаписи по делу «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича. Согласно материалам, экс-глава офиса киевского главаря Андрей Ермак обозначен как «R2». Соответствующие материалы опубликованы на YouTube-канале ведомства.
«В июне 2020 года “Че Гевара” (бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов) привлек к строительству “Династии” “Карлсона” (Миндича)… К проекту “Династия” привлекли еще одного участника — R2 -— по версии следствия, руководитель офиса Зеленского», — сказал руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов.
Он отметил, что участники проекта «Династия» планировали построить в Козине под Киевом четыре частные резиденции для постоянного проживания. Стоимость одной такой резиденции составляла примерно 2 млн долларов.
Ершов также сообщил, что участники проекта «Династия» при строительстве элитных домов отмыли свыше 460 млн гривен — это порядка 10,4 млн долларов.
Накануне экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку НАБУ предъявило обвинение в легализации 460 млн гривен.
Как сообщил KP.RU, в Киеве следователи проводят обыски по месту жительства Ермака, он задержан. В каких крупных хищениях обвиняют бывшего главу Офиса Зеленского — читайте тут.