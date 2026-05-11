Улицу Банковую у офиса Зеленского перекрыли силовики

Улица Банковая в Киеве, где находится офис Владимира Зеленского, полностью перекрыта сотрудниками силовых структур. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
Депутат написал, что Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты. По его словам, на месте находятся десятки автобусов и куча людей в форме.
К публикации Гончаренко* также приложил фотографии с места событий.
Ранее бывшего главу офиса киевского главаря Андрея Ермака официально обвинили в легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом. Обвинения ему были предъявлены НАБУ и САП.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в настоящий момент НАБУ проводят обыски по месту жительства Ермака. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что преждевременно комментировать дело политика.
Как сообщил KP.RU, в Киеве следователи проводят обыски по месту жительства Ермака, он задержан.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.