В пресс-службе "ВТБ-Арены" прокомментировали сообщения о эвакуации

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Эвакуация на «ВТБ-Арене» была объявлена после сигнала о возможной угрозе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе арены.

Ранее ТАСС сообщал, что система оповещения об эвакуации была включена на «ВТБ-Арене» после матча 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» спустя около 50 минут после окончания игры.

«После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе арены.