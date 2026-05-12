Что можно и нельзя делать 12 мая в день Девяти целителей на толкователей снов

Православная церковь 12 вспоминает Девять мучеников Кизических. В народе отмечают день Девяти целителей. Однако существует еще одно название — толкователи снов.
Что нельзя делать 12 мая.
Запрещено целый день сидеть дома. Подобным можно спровоцировать болезни. Не следует обсуждать чужие успехи, так как можно притянуть в жизнь черную полосу. А еще нельзя завидовать, чтобы не навлечь неприятности.
Что можно делать 12 мая.
По традиции, 12 мая выходили на улицу для укрепления здоровья. А еще в указанную дату собирали травы, которые, как считалось, обладали целительной силой.
Согласно приметам, про дождь предупреждает сильный ветер. Если же погода жаркая, то в конце мая ждали похолодания.
